Cinco ministros estiveram presentes na abertura do Festival das Migrações e fizeram um forte apelo a todos os estrangeiros para que votem na eleições do próximo dia 11 de junho.

Festival das Migrações

Ministra da Família. Os portugueses "são difíceis de convencer"

Madalena QUEIRÓS Cinco ministros estiveram presentes na abertura do Festival das Migrações e fizeram um forte apelo a todos os estrangeiros para que votem na eleições do próximo dia 11 de junho. A ministra da Família e Integração, Corinne Cahen afirma, em entrevista ao Contacto, que os portugueses "são difíceis de convencer".

"Têm que inscrever-se porque temos que ter voto na matéria". O apelo é de Fátima Santos que vive há 52 anos no Luxemburgo e faz questão de votar sempre. "Devemos ser mais responsáveis pelo país que nos acolhe e participar", sublinha o seu marido José Santos.

Acabaram de tirar uma fotografia na carrinha especial colocada pela campanha "jepeuxvoter.lu" na entrada do Festival das Migrações que levou cerca de 20 mil pessoas, no sábado e domingo passados, à LuxExpo.

Os participantes faziam fila para tirar foto, mas nem todos manifestam a intenção de se inscrever. Certo é que ninguém passava sem receber o panfleto da campanha "jepeuxvoter.lu" promovida pelo ministério da Família e Integração.

Henry Abner Sur Plee, voluntário da Comissão Consultiva Comunal da Integração, Laura Zuccoli, ex-presidente da ASTI, e outra colega fazem uma barreira no corredor de entrada por onde todos os que chegam, pela entrada principal, têm que passar.

E lá recebem o panfleto que existe em várias línguas, incluindo o português. Sabe-se que apenas 15% dos migrantes portugueses estão inscritos nas listas eleitorais para as comunais de 11 de junho.

Convencer os portugueses "é muito difícil", reconhece ao Contacto a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen.

A governante recorda: "há seis anos tive o Presidente português e fomos inscrever-nos com uma família portuguesa e mesmo assim não funcionou. Os portugueses são recalcitrantes. Talvez porque acham que tudo está bem e que não é preciso fazer de forma diferente. Seis anos depois voltamos a insistir para que votem porque podem fazer a diferença. Há tantos candidatos de origem portuguesa em todos os partidos políticos e devem apoiá-los. Por isso devem inscrever-se. Mas os portugueses são difíceis de convencer… Se estão a ler este artigo por favor vão inscrever-se para poderem votar", apelou.

Corinne Cahen foi uma das cinco ministras e ministros que fizeram questão de participar na cerimónia de abertura do Festival das Migrações onde todos os oradores apelaram aos estrangeiros para votarem.

Quem faz questão de participar em todos os festivais é Félix Braz, antigo ministro da Justiça do Luxemburgo. "Quem não vota não tem nenhum direito. Quem não vota não tem voz", diz o antigo governante lusodescendente. "O mais importante é participar. Votar e ser candidato", sublinhou.

"É cada vez mais importante a participação cidadã através do voto, mas também toda a outra participação cívica. É nosso dever apoiar e na nossa Aldeia do Festival foi possível inscrever-se nas listas para votar. Esperamos que toda esta informação possa ajudar a aumentar a taxa de inscrições", disse Pascale Zaourou, presidente do CLAE. A organização preparou um stand especial com computadores logo à entrada . E todos os que trouxessem token podiam inscrever-se.

No primeiro dia "inscreveram-se cerca de 100 pessoas", revela Daniela Dario, da organização. "Tivemos alguns problemas técnicos de ligação à internet. Mas houve bastante pessoas que pediram informações", salienta. "Há interesse. Quando têm algumas dúvidas explicamos a lei, porque a legislação é recente", sublinha esta voluntária do CLAE.

Depois no longo corredor de stands dos partidos políticos todos faziam apelo à inscrição e encaminhavam as pessoas para onde se podiam recensear.

Lutar contra a violência doméstica

Debates, espetáculos e a exibição de filmes fizeram também a agenda do Festival das Migrações.

O caso de Ana, mãe de três filhos e vítima de violência doméstica denunciado pelo Contacto em julho passado foi uma das histórias relatadas num documentário realizado por Cristina Nuñez que foi preparado para estrear no evento.

Num testemunho impressionante Ana, um nome fictício por razões de segurança, revela que "o desespero foi crescendo até ao ponto que pensou que a única solução era acabar com a própria vida. Morria de medo, ele mandava-me matar-me muitas vezes, dizia que não prestava para nada e que era um peso no mundo", relatou Ana. Não tinha cama, nem sítio para colocar a roupa. Toda a comida que tinha era recolhida na Caritas. "A única saída da situação era matar-me", recordou.

Um inferno do qual só se conseguiu libertar com o apoio do Colectivo EntreAjuda, uma organização que ajuda vítimas de violência doméstica.

Os números são impressionantes: uma em cada três mulheres já foram vítimas de violência doméstica no Luxemburgo. " Trata-se de uma tragédia que afeta 33% das mulheres o que é uma coisa gravíssima. No filme podemos ver as emoções das mulheres que choram e ouvir as histórias de outras mulheres que foram vítimas" , conta a realizadora.

Depois para saírem destas situações "a solidariedade entre as mulheres é muito importante", sublinha. "Outra mensagem muito importante do filme é que é possível fortalecer-se e que as mulheres têm essa força. Queremos que o público veja a transformação de uma mulher que estava desfeita no início do filme e no final está empoderada", sublinha a realizadora. Um filme que foi feito no prazo recorde de um mês.

O filme termina com uma canção de Gonçalo Machado, músico português que se inspirou numa relação tóxica com uma antiga namorada, Lea, para escrever a música. "Uma história horrível em que podíamos os dois ter morrido, da qual não gosto de falar e por isso faço-o através da música", relata Gonçalo Machado.

Este projeto vai continuar e a realizadora apela às mulheres que tenham sido vítimas e queiram contar a sua história para a contactarem através do mail cristinanunez.self@gmail.com.

