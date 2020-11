Quatro alunos de quatro turmas diferentes infetaram-se na escola. O dado já tinha sido comunicado pelo Ministério da Educação, mas foi agora confirmado também pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma questão parlamentar do Partido Cristão Social (CSV).

Ministra confirma. Quatro alunos foram infetados na escola

A ministra acrescentou que até 23 de outubro, 460 alunos contraíram o vírus fora da escola, sendo que o meio familiar é o local onde ocorrem mais infeções.

Nessas 460 infeções, a ministra garante que não houve transmissão nas escolas, ou seja, esses alunos não infetaram ninguém nos estabelecimentos de ensino.

Em 173 casos de alunos infetados, não foi possível determinar a origem do contágio. Um total de 145 turmas foram assim colocadas na ‘fase 2’ do plano de contingência do Ministério da Educação, isto é, houve pelo menos dois casos positivos numa turma, mas não se sabe onde é que os alunos foram contaminados.

Paulette Lenert acrescenta ainda que, em caso de surto numa escola, o Ministério da Saúde tem uma equipa móvel que se desloca ao estabelecimento de ensino para fazer os testes de diagnóstico à covid-19. Trata-se de um autocarro equipado com o material necessário para fazer os testes e que circula por todo o país.



