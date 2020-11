Numa resposta parlamentar, Paulette Lenert admite que o número elevado de novos casos está a causar problemas no funcionamento do serviço de rastreamento, nomeadamente atrasos para obter baixa médica em caso de quarentena.

Ministra atenta aos atrasos na obtenção de baixas para quarentena

Susy MARTINS Numa resposta parlamentar, Paulette Lenert admite que o número elevado de novos casos está a causar problemas no funcionamento do serviço de rastreamento, nomeadamente atrasos para obter baixa médica em caso de quarentena.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, admitiu recentemente que há grandes atrasos na obtenção de baixas para quarentena. Em resposta a uma questão parlamentar do deputado do ADR, Jeff Engelen, Lenert afirmou que o número elevado de novos casos de covid-19 está a ter uma grande impacto no funcionamento do serviço de rastreamento. Os maiores atrasos prendem-se sobretudo com o envio de baixas médicas a quem esteve em contacto direto com uma pessoa que testou positivo à covid-19. De acordo com as regras em vigor, estas pessoas têm de se colocar em quarentena até realizarem um teste de despistagem.

A ministra diz ainda estar consciente de que estes atrasos podem trazer problemas junto dos empregadores. No entanto, após reuniões com a União das Empresas Luxemburguesas (UEL), a Câmara dos Ofícios e a Caixa Nacional da Saúde (CNS), reitera que até à data não há registo de problemas graves com os patrões.



Apesar de estar ao corrente da situação, Lenert garante ainda que o problema está a ser colmatado com a contratação de mais pessoal para os serviços de rastreamento e uma melhor identificação das pessoas a contactar, esta última facilitada pelos formulários disponíveis online.

Está infetado(a)? Pode ir trabalhar passados 10 dias e sem fazer o teste Se está infetado com a covid-19 após cumprir o período de isolamento de dez dias pode ir trabalhar sem ter de fazer um novo teste de diagnóstico.

Lenert informou ainda os deputados que na semana de 2 a 11 de novembro a hotline da covid-19 atendeu cerca de 5.000 chamadas e prestou apoio ao serviço de rastreamento, atualmente sobrecarregado. Segundo a governante, a duração média das chamadas é de 15 minutos.



