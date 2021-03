O autor da queixa, o presidente do Partido Pirata, considera estes casos "inadmissíveis".

Ministério Público vai investigar casos de vacinação indevida no Luxemburgo

Susy MARTINS O autor da queixa, o presidente do Partido Pirata, considera estes casos "inadmissíveis".

O Ministério Público vai investigar os casos de vacinação indevida contra a covid-19. De acordo com a RTL, já foi aberto um inquérito preliminar aos diferentes casos que vieram a público nas últimas semanas. A investigação surge depois de o deputado do Partido Pirata, Sven Clement, ter apresentado queixa esta terça-feira.

Se o inquérito preliminar conduzir à abertura de um processo judicial, as pessoas que tomaram a vacina antes do tempo poderão ser acusadas dos crimes de "abuso de confiança" e "apropriação ilegal de interesses".

Segundo Sven Clement, há cada vez mais casos de pessoas que tomaram a vacina indevidamente no Luxemburgo ao mesmo tempo em que milhares de trabalhadores dos lares e hospitais, como empregados de limpeza e cozinheiros, continuam à espera do medicamento. Na carta enviada ao Ministério Público, o deputado qualifica essa atitude de "inadmissível".

O mais recente caso de vacinação indevida no país envolve Henri Grethens, antigo ministro do DP e atual presidente do grupo "Hospices civils de la ville de Luxembourg". Em comunicado, o grupo já pediu desculpas pelo sucedido e salienta que a intenção não era de "roubar" aos seus residentes vulneráveis uma das vacinas contra a covid-19.

Mas a polémica começou muito antes disso, nos Hospitais Robert Schuman (HRS), onde o presidente e os dois vice-presidentes do conselho de administração do estabelecimento hospitalar foram vacinados no início da primeira fase da campanha de vacinação, apesar de só estar previsto acontecer no final da segunda fase, a menos que fossem profissionais de saúde no ativo. Poucos dias depois soube-se também que o Hospital do Norte apresentou uma queixa por alegadas irregularidades internas no processo de vacinação.





