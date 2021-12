Caso deu-se no verão passado. O primeiro-ministro e a ministra da Saúde receberam cartas com ameaças de morte.

Ministério Público prende homem suspeito de ter ameaçado de morte Bettel e Lenert

O Ministério Público ordenou a prisão preventiva de um suspeito de ter enviado cartas com ameaçar de morte ao primeiro-ministro, Xavier Bettel, e à ministra da Saúde, Paulette Lenert.

No comunicado enviado esta sexta-feira, as autoridades referem ainda que o suspeito, um homem de 37 anos, terá enviado cartas do mesmo teor também a outras pessoas sem especificar. O homem foi apresentado ao juiz de instrução esta manhã e as autoridades emitiram um mandado de prisão no Centro Prisional, em Schrassig.

O próprio primeiro-ministro anunciou em outubro passado no Parlamento que tinha sido ameaçado de morte, após ter apresentado as medidas sanitárias incluindo a generalização do CovidCkeck. A sua segurança pessoal tinha sido reforçada. Mas desconhecia-se até hoje que o mesmo tinha acontecido com a ministra da Saúde. Um episódio semelhante já tinha acontecido com Bettel em 2015.



Na informação divulgada esta sexta-feira, o Ministério Público acrescenta, por fim, que qualquer pessoa sujeita a uma investigação ou procedimento criminal é presumida inocente até ser provada a sua culpa.







