Ministério Público investiga morte suspeita de uma mulher de 95 anos

Susy MARTINS Uma mulher de 95 anos morreu no domingo, 21 de novembro, no lar de idosos de Hamm. A morte é considerada suspeita.

As autoridades não descartam nenhuma possibilidade. O Ministério Público decidiu de abrir uma investigação junto do juiz de instrução, a fim de apurar as circunstâncias exatas da morte, no qual se suspeita que um outro residente possa estar implicado.

Trata-se de um homem de 73 anos, também residente do lar e que sofre de demência.

O Ministério Público sublinha que as pessoas visadas por uma investigação ou processo penal estão sob “presunção de inocência” até que a sua culpabilidade seja provada.



