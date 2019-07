O processo começou com uma denúncia do presidente do Parlamento, na altura Mars Di Bartolomeo, em março de 2018, por fraude e roubo de dados informáticos da Câmara dos Deputados.

Ministério Público arquiva Chamberleaks

O Ministério Público decidiu arquivar o processo Chamberleaks, sobre o alegado acesso indevido a documentos no site do Parlamento. De acordo com o comunicado divulgado hoje, as autoridades judiciais consideraram que os factos não podem ser considerados como uma infração em matéria de cibercriminalidade, que justificasse a continuação de procedimentos penais contra as pessoas visadas no processo de instrução.

O processo começou com uma denúncia do presidente do Parlamento, na altura Mars Di Bartolomeo, a 12 de março de 2018, junto do Ministério Público por fraude e roubo de dados informáticos da Câmara dos Deputados. A queixa visa diretamente o chefe de redação da 100,7, Jean-Claude Franck e o jornalista Claude Biver, além de ter sido apresentada contra desconhecidos.

Na altura, o Jean-Claude Franck desmentiu ter acedido de forma fraudulenta aos documentos informáticos do Parlamento, afirmando que o acesso a esses dados foi feito através de um simples programa informático de descarregamento legal, pretendendo denunciar falhas no sistema de segurança no 'site' do Parlamento. Um argumento que o Mars di Bartolomeo rejeitou, sublinhando que ninguém do exterior poderia aceder a esses documentos internos, através de uma busca normal.