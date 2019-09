Branqueamento de capitais e desvio de fundos são alguns dos atos suspeitos que estão a ser investigados. Houve já buscas na comuna de Differdange e no CIGL.

Ministério Público abre investigação a Roberto Traversini

Henrique DE BURGO Branqueamento de capitais e desvio de fundos são alguns dos atos suspeitos que estão a ser investigados. Houve já buscas na comuna de Differdange e no CIGL.

O Ministério Público solicitou a abertura de uma investigação judicial contra o burgomestre de Differdange, Roberto Traversini. A medida foi tomada na quarta-feira, mas só foi comunicada ao final desta tarde.

Entre as infrações apresentadas pelo Ministério Público sobre Roberto Traversini e desconhecidos estão a apropriação indevida de fundos públicos ou privados, branqueamento de capitais ou a violação do plano de ordenamento territorial.

Na sequência deste inquérito judicial, o Ministério Público refere que o juiz de instrução do Tribunal do Luxemburgo ordenou hoje buscas nas instalações da comuna de Differdange e nos escritórios do Centro de Iniciativa e Gestão Local, organismo também presido pelo autarca.

Recorde-se que Roberto Traversini anunciou esta manhã que vai deixar de ser burgomestre de Differdange a partir de segunda-feira. O anúncio foi feito depois de ter admitido ontem "erros" na condução de obras feitas numa zona protegida, sem autorização e com abate de árvores.

As obras num armazém pertencente a uma das casas de Traversini terão sido feitas por funcionários do Centro de Iniciativa e de Gestão Local.

O conselho comunal deverá reunir agora para designar o novo burgomestre e um novo colégio de vereadores.

Recorde-se que a coligação Déi Gréng / CSV assumiu o poder nas últimas eleições comunais, de 2017, atirando o DP para a oposição, depois de vários anos coligado com os Verdes.

Roberto Traversini, de 56 anos, deverá continuar, entretanto, como deputado no Parlamento luxemburguês (é o primeiro deputado nascido no estrangeiro, em Itália).