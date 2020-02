Os supostos factos foram relatados no programa Pressclub da RTL, no passado dia 2 de fevereiro.

Ministério Público abre inquérito a declarações sobre alegadas agressões na Corte do Luxemburgo

Os supostos factos foram relatados no programa Pressclub da RTL, no passado dia 2 de fevereiro.

Na semana passada, durante um programa de televisão, o jornalista Pol Schock do semanário Land afirmou ter testemunhos que se teriam produzido agressões de funcionários da Corte grã-ducal e que essas pessoas teriam feito queixa junto do Ministério Público, sem que o mesmo tivesse procedido a nenhuma diligência.

As declarações levaram a que o Ministério Público tivesse emitido, esta quarta-feira, um comunicado anunciando a abertura de um inquérito às declarações e aos alegados factos narrados no programa da RTL. "O Ministério Público do Luxemburgo abre um inquérito preliminar no contexto das declarações que foram feitas durante a emissão RTL Presseclub na data de 2 de fevereiro de 2020, onde esteve em foco a questão da violência física na Corte grã-ducal", garante o comunicado.

O Ministério Público garante esperar as conclusões deste inquérito para decidir eventuais procedimentos legais.

