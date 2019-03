A vantagem para os doentes é evitar o tempo de espera até serem reembolsados pela CNS.

Ministério prepara "solução informática" para faturas médicas

Paula TELO ALVES

O Ministério da Segurança Social está a preparar uma "solução técnica" para implementar o pagamento antecipado de facturas médicas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS). Uma aplicação informática, a instalar nos computadores dos consultórios médicos, que permitirá ao utente pagar apenas a parte que lhe é devida, disse ao Contacto Abílio Fernandes, assessor do ministro da Segurança Social.

A ideia é que a aplicação informática permita também o pagamento imediato da CNS aos médicos, por transferência bancária. "O resultado é que se a consulta custar cem euros, vinte euros são pagos pelo utente e 80 pela CNS, exceto nos casos em que a CNS paga cem por cento", explicou Abílio Fernandes.

A vantagem para os doentes é evitar o tempo de espera até serem reembolsados pela CNS, "o que é muito importante para as pessoas", diz o assessor, promovendo ao mesmo tempo "a simplificação administrativa".

Luxemburgo. Quando os doentes do primeiro mundo têm de recorrer à ajuda humanitária No ano passado, os Médicos do Mundo trataram mais de 800 pessoas sem acesso a cuidados de saúde no Luxemburgo. Cinquenta e sete eram portugueses. São homens, mulheres e crianças que vivem no terror de adoecer. Sem dinheiro para ir ao médico, podem correr risco de vida por causa de problemas que poderiam ser facilmente tratados.

A proposta está a ser discutida num grupo de trabalho interno composto pelo Ministério e pela CNS, e será depois apresentada "aos parceiros, incluindo a AMMD", a Associação de Médicos e Médicos Dentistas do Luxemburgo.

A AMMD, que representa os médicos, tem-se oposto ao chamado princípio do terceiro pagador ("tiers payant"). A solução em discussão seria "voluntária", mas passaria a estar disponível no software usado por todos os médicos no país, precisou o assessor do ministro da Segurança Social, Romain Schneider.

