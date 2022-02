A ministra da Saúde, Paulette Lenert refere que a identificação de efeitos adversos das vacinas é uma tarefa das autoridades de saúde do Grão-Ducado.

Ministério pede a associação para retirar formulário sobre efeitos secundários das vacinas

Henrique DE BURGO

O Ministério da Saúde pediu à associação de defesa dos direitos dos doentes (Patiente Vertriedung, em luxemburguês) para retirar o formulário online que serve para recolher os efeitos secundários que as pessoas sentem depois de tomar vacina contra a covid-19.

Numa resposta parlamentar ao partido liberal DP, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, refere que a identificação de efeitos adversos das vacinas é uma tarefa da Divisão de Farmácia e Medicamentos, sob a tutela da Direção da Saúde. O formulário do organismo de defesa dos doentes permite às pessoas especificar a vacina que tomaram e identificar efeitos secundários como dor no braço, febre ou cansaço.

Mas a responsável da Saúde defende que a associação de defesa dos direitos dos doentes não tem base legal para o tratamento deste tipo de dados sensíveis. Em janeiro, a Patiente Vertriedung tinha explicado que os dados recolhidos seriam depois transmitidos à tutela.

Paulette Lenert revela ainda que o Diretor da Saúde e outros responsáveis estiveram reunidos no dia 2 de fevereiro, por videoconferência, com a Patientevertriedung para pedir a remoção do formulário online que a associação tinha disponibilizado há vários dias atrás. Mas o documento ainda se encontra disponível online.



Na resposta a ministra explica ainda que a iniciativa da associação coloca um outro problema: o risco de distorcer as estatísticas nacionais, por exemplo, através de declarações duplicadas. O formulário do organismo de defesa dos doentes permite às pessoas especificar a vacina que tomaram e identificar efeitos secundários como dor no braço, febre ou cansaço.

Na reunião online, o Ministério da Saúde terá dito ainda à associação que o seu papel devia estar limitado a redirecionar esses casos para o sistema nacional. Mas, segundo a tutela, até à data a associação não transferiu qualquer dado ao Ministério da Saúde.

