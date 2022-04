O Governo luxemburguês deu 15 dias a um diplomata russo para deixar o país, numa decisão que justifica como "parte de uma abordagem europeia" face aos massacres que as forças russas são acusadas de ter cometido em Bucha, nos arredores de Kiev.

Guerra na Ucrânia

Ministério dos Negócios Estrangeiros anuncia expulsão de diplomata russo do Luxemburgo

Redação O Governo luxemburguês deu 15 dias a um diplomata russo para deixar o país, numa decisão que justifica como "parte de uma abordagem europeia" face aos massacres que as forças russas são acusadas de ter cometido em Bucha, nos arredores de Kiev.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, anunciou esta quarta-feira a expulsão de um diplomata russo do Luxemburgo, em linha com o que vários países da União Europeia decidiram fazer na sequência dos massacres que os ucranianos acusam os russos de ter cometido na cidade de Bucha.

UE expulsa diplomatas russos de Bruxelas Dezenas de políticos e empresários russos, bem como quatro bancos, foram acrescentados à lista de sanções na União Europeia (UE) e diplomatas serão expulsos de Bruxelas, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.

"O Luxemburgo decidiu hoje declarar como persona non grata um diplomata da Embaixada da Rússia no Luxemburgo, cujas atividades são contrárias aos interesses de segurança" do Grão-Ducado, refere o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A tutela dá um prazo de 15 dias ao diplomata para deixar o país.

No mesmo documento, o ministro Jean Asselborn justifica a decisão com o facto de fazer "parte de uma abordagem europeia", tendo sido tomada "ao abrigo do artigo 9º da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português também informou na terça-feira que 10 funcionários russos tinham sido declarados persona non grata, justificando que "as suas atividades são contrárias à segurança nacional". De acordo com o Governo português, esses 10 elementos, dos quais nenhum é diplomata de carreira, terão duas semanas para abandonar o território nacional.

Autoridades ucranianas acusam russos de "massacre deliberado" em Busha Ucrânia compara o massacre desta cidade nos subúrbios de Kiev, onde foram descobertos 57 corpos enterrados em valas comuns, este domingo, e onde ontem jornalistas da AFP tinham visto cerca 20 cadáveres nas estrada, ao massacre de Srebrenica na Bósnia em 1995.

"O Governo português reitera a condenação, firme e veemente, da agressão russa em território ucraniano", refere o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Já a Alemanha, que anunciou no início desta semana a expulsão de 40 membros da diplomacia russa, considerando tratar-se de membros dos serviços de inteligência da Rússia, deu apenas cinco dias para a sua saída do país, revelou o Deutsche Welle.

Também França vai expulsar 35 diplomatas russos "cujas atividades são contrárias aos interesses" do país, revelou esta segunda-feira fonte próxima do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, citada pela Lusa.



As decisões dos diferentes países foram tomadas depois das notícias dos massacres de Bucha.

