Ministério do Meio Ambiente pede contenção no uso de água

Redação Devido à atual seca, o Ministério do Meio Ambiente escreveu uma carta pedindo à população que use água potável com moderação.

As baixas chuvas na primeira metade do ano e também nos períodos de inverno anteriores estão a afetar os rios e das águas subterrâneas no Luxemburgo.

Por esse motivo, o Ministério do Meio Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável e o Escritório de Administração de Água, em carta publicada na passada quarta-feira, pedem à população para seguir algumas recomendações sobre o uso da água da torneira e das águas superficiais.

Água da torneira

Para evitar a escassez de água potável, a população deve se abster das seguintes atividades:

- Preenchimento de piscinas privadas ou infláveis, bem como lagoas e recipientes particulares;

- Renovação da água em piscinas privadas.Lavagem de carro (estradas profissionais são permitidas);

- Limpeza de calçadas, garagens, fachadas ou outras instalações externas;

- Limpeza a alta pressão;

- Operação de fontes (fontes com circulação fechada são permitidas).Irrigação de gramados, parques, cemitérios e campos esportivos;

- Arrefecimento de alimentos e bebidas em água corrente.

Água da superfície

Em vista das condições climáticas atuais e anunciadas, os rios locais estão com baixos níveis de água. Os mínimos críticos para a sobrevivência de organismos aquáticos foram alcançados, de acordo com a autoridade de administraçãode água.

De fato, não apenas as plantas têm pouca água, mas também toda a flora e fauna do ambiente do rio. À medida que as taxas de fluxo diminuem, a concentração de poluentes na água aumenta.

Como resultado, a qualidade da água deteriora-se consideravelmente. Cada retirada de água adicional põe em risco a sobrevivência dos diferentes organismos aquáticos.

Para evitar a escassez de água nas águas do Luxemburgo, a população não deve retirar água da superfície para não comprometer ainda mais a sobrevivência de organismos aquáticos. Isso pode causar danos irreversíveis à qualidade da água. Qualquer remoção de um corpo de água deve ser aprovada com permissão do Ministério do Meio Ambiente.









