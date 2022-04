O deputado Marc Goergen, do Partido Pirata, quis esclarecer o rumor sobre a alegada compra de novos móveis.

Dinheiro público

Ministério do Desporto gastou 9.600 euros em mobiliário para "modernizar edifício"

Redação O deputado Marc Goergen, do Partido Pirata, quis esclarecer o rumor sobre a alegada compra de novos móveis por 11 mil euros. Na resposta o ministro do Desporto diz que afinal foram cerca de 9.600 euros.

A questão parlamentar foi lançada à Câmara dos Deputados a 14 de março e teve resposta na segunda-feira passada. O ministro do Desporto, Georges Engel confirmou a aquisição de um conjunto de quatro cadeiras, dois bancos e uma mesa de apoio para a área de receção do edifício do ministério, que fica no bairro de Cents, perto do Instituto Nacional do Desporto.

Segundo Engel, as sete peças de mobiliário custaram no total 9.548,60, um valor inferior ao que fora referido pelo Partido Pirata na pergunta parlamentar.



O governante justificou a compra com a necessidade de "modernizar o edifício", cuja mobília anterior datava dos anos 70, e de dar um caráter mais "desportivo" ao espaço onde os visitantes são recebidos.

Engel esclareceu ainda que a fatura dos móveis foi paga em fevereiro de 2021, ao abrigo da cláusula "aquisição de equipamento especial", inserida no orçamento de Estado.

