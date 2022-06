O Governo emitiu algumas recomendações sobre o uso da água da torneira e das águas residuais.

Ministério do Ambiente pede contenção no uso de água devido ao calor

Devido ao calor intenso que se faz sentir atualmente no Luxemburgo, o Ministério do Ambiente emitiu um comunicado pedindo à população que use a água potável com moderação, limitando o consumo ao essencial.

O ministério emitiu algumas recomendações sobre o uso da água da torneira e das águas residuais. Para evitar a escassez de água potável, a população deve abster-se de encher piscinas privadas e lagos. Também se deve evitar lavar o carro em casa ou regar o jardim.

Para poupar o máximo de água potável, não se deve ainda fazer a limpeza de calçadas, garagens, fachadas ou outras instalações externas.

O ministério salienta, no entanto, que os rios locais ainda não têm baixos níveis de água. Os mínimos críticos para a sobrevivência de organismos aquáticos ainda não foram alcançados.

