Ministério da Saúde vai ter enfermeiro para ligação com profissionais de saúde

Paula SANTOS FERREIRA A partir de segunda feira, uma ‘chief nursing officer’ vai integrar a equipa da ministra Paulette Lenert para participar nos planos para as melhorias dos profissionais de saúde. O ministério explica as novidades ao Contacto.

Chama-se Michèle Wolter é enfermeira com mestrado em Ciência da Saúde Pública e a partir de dia 1 de junho, ocupará um cargo novo no Ministério da Saúde: o de 'chief nursing officer'.



“Esta enfermeira por formação será o ponto de contacto dos enfermeiros e enfermeiras e de outras profissões no domínio da saúde” com o Governo, explica ao Contacto o Serviço de Comunicação do Ministério da Saúde.

Esta decisão, adiante este serviço, baseia-se no desejo da Ministra Paulette Lenert "de apoiar os enfermeiros e todas as outras profissões, no domínio da saúde para que possam ter acesso a uma formação inicial e contínua de elevada qualidade e desenvolver o seu próprio papel nos vários sectores da saúde".

Voltar a tornar atrativa a profissão de enfermeiro no Luxemburgo, algo que foi perdido entre os jovens, que têm uma imagem errada da profissão, é um dos objetivos do novo cargo de Michèle Wolter.

“Colaborar na revalorização e promoção das profissões da saúde junto dos jovens e da sociedade luxemburguesa e em todos os sectores da saúde”, e “trabalhar para tornar estas mesmas profissões mais atrativas para os jovens”, é outra das funções da nova 'chief nursing officer'.

Mas não só. Michèle Wolter irá também integrar as equipas de vários projetos, e “contribuir para a reflexão sobre a função dos prestadores de cuidados no nosso sistema de saúde e para a revisão da formação inicial e contínua desses mesmos profissionais”, diz o Ministério da Saúde ao Contacto. No âmbito da sua função, esta enfermeira vai “participar na adaptação das atribuições e do exercício das profissões da saúde às realidades do sector e às necessidades dos pacientes” e “contribuir para as decisões estratégicas no domínio dos cuidados”.

Maior visibilidade à enfermagem

Marie-Lise Lair, especialista em Política da Saúde e conselheira do Governo saúda o novo cargo criado por Paulette Lenert. A existência de um ponto de ligação entre o Governo e os enfermeiros e outros profissionais de saúde, foi uma das suas recomendações no relatório “Estado das Profissões de Saúde e médicas no Luxemburgo”, elaborado por si, a pedido do Governo, e apresentado no final de 2019. Marie-Lise Lair lembra que os médicos têm os seus próprios contactos, mas os enfermeiros e restantes profissionais de saúde não.

Por isso, declara ao Contacto estar confiante que a nova função de 'chief nursing officer' “dará mais visibilidade à profissão de enfermagem” e dos outros profissionais de saúde. “Porque existem fortes ligações profissionais entre as profissões da saúde. E precisamos de ter uma visão global dos cuidados de saúde”, vinca esta especialista.

"Muito importante", diz ANIL

Também Anne Marie Hanff, presidente da Associação Nacional das Enfermeiras e Enfermeiros do Luxemburgo (ANIL) considera este novo cargo “muito importante”. De acordo com o Tageblatt, a ministra Paulette Lenert, e membros da ANIL, entre eles Anne Marie Hanff reuniram-se para discutir o novo relatório "The State of the World's Nurses (2020)", publicado pela OMS em colaboração com o Conselho Internacional de Enfermeiros. O documento foi lançado este ano, em que se celebra o Ano do Enfermeiro.

A criação deste cargo foi uma das questões faladas no encontro. Este é "um passo importante e um enorme impulso para o trabalho de todos os enfermeiros durante e após a pandemia do novo coronavírus", garante a ANIL.

A decisão da Ministra Paulette Lenert em criar esta função para integrar os profissionais de saúde na adoção de estratégias a vários níveis segue as recomendações do novo relatório da OMS que analisa a profissão de enfermeiro e destaca as áreas de investimento prioritário por país, indica ao Contacto o Serviço de Comunicação do Ministério da Saúde. Um grande número destas recomendações já se encontra também presente no relatório “Estado das Profissões de Saúde e médicas no Luxemburgo”, de Marie-Lise Lair, indica o Serviço de Comunicação do ministério de Paulette Lenert.



