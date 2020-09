Ministério da Saúde relembra que máscara é obrigatória nos transportes públicos

Com o fim das férias, o regresso ao trabalho e o arranque do novo letivo à vista, o Ministério da Saúde volta a lembrar nas redes sociais, que o uso da máscara é obrigatório nos transportes públicos.

Susy MARTINS Com o fim das férias, o regresso ao trabalho e o arranque do novo letivo à vista, o Ministério da Saúde volta a lembrar nas redes sociais, que o uso da máscara é obrigatório nos transportes públicos.

"Quer seja no autocarro, comboio, elétrico ou táxi, a máscara é obrigatória para proteger os concidadãos. É importante pensar na máscara quando se utiliza os transportes públicos". É esta a mensagem que se pode ler no apelo do ministério à população nas redes sociais.

O uso da máscara de proteção é obrigatório desde o dia 20 de abril, no Grão-Ducado, nos transportes públicos, nas lojas e sempre que a distância social de dois metros não possa ser cumprida. Quem não respeitar esta regra, poderá vir a pagar uma multa de 145 euros.



A mais recente e terceira 'lei covid', que entrou em vigor no final do mês de julho, deverá ser prolongada antes do dia 30 de setembro, data em que deveria expirar. O objetivo passa por prolongar as medidas já existentes, não estando previsto qualquer aligeiramento das restrições, nem a criação de novas sanções.

Atirar máscara para o chão no Luxemburgo dá multa de 49 euros É a mesma lei que pune quem deita pontas de cigarro para o chão. Abandonar uma máscara de proteção na via pública também dá uma multa de 49 euros.

Recorde-se que a mais recente lei covid, em vigor desde 25 de julho, estipula, entre outros aspetos, o uso obrigatório de máscara nos transportes públicos e em espaços fechados (lojas, supermercados, etc.) e limitações ao nível dos ajuntamentos. Em casa, uma família poderá receber no máximo 10 pessoas.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.