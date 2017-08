Afinal, ovos contaminados com Fipronil, um pesticida que pode ser tóxico, foram vendidos no Luxemburgo. A informação foi dada esta tarde pelo Ministério da Saúde luxemburguês.

O alerta chegou às autoridades luxemburguesas pelo sistema de alerta rápido comunitário. Até aqui, o Governo garantia que os ovos contaminados não tinham chegado ao mercado luxemburguês, tendo o Ministério da Agricultura do Luxemburgo afirmado que não era conhecido nenhum caso de utilização de Fipronil em ovos de aviculturas do Grão-Ducado.

Os ovos contaminados foram vendidos nos supermercados Aldi desde 25 de julho. Os lotes em causa, com data de validade até 15 e 16 de agosto, têm os números X-NL42364-XX e X-NL43868-XX.

Os ovos contaminados com Fipronil já foram retirados do mercado, informa o Ministério da Saúde, mas alguns dos lotes foram vendidos. O Ministério da Saúde recomenda que o lote X-NL43868-XX não seja consumido por crianças. Em contrapartida, no caso do lote X-NL42364-XX, "não há risco sanitário para o consumidor", indica o comunicado.



Em grandes quantidades, o Fipronil, um pesticida utilizado para eliminar ácaros e insetos, é considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como “moderadamente tóxico” para o homem.

A Comissão Europeia (CE) abriu hoje uma investigação para determinar se as autoridades belgas informaram tarde de mais o sistema comunitário de alertas alimentares sobre a existência de lotes de ovos contaminados com um pesticida tóxico. “Há uma investigação em curso para estabelecer com precisão quando as autoridades belgas tiveram conhecimento. Até ao momento não temos nenhuma confirmação se infringiram as normas”, disse uma porta-voz comunitária, Mina Andreeva.

A porta-voz precisou que a Bélgica informou no passado dia 20 de julho as autoridades comunitárias, através do Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais (RASFF) da União Europeia (UE), que tinha tido conhecimento da existência de ovos contaminados com o pesticida Fipronil, cujo uso é proibido em animais destinados ao consumo humano.



Mina Andreeva indicou que “ainda não foi estabelecido na investigação, se as autoridades belgas sabiam antes ou não”. E recordou que os Estados-membros da UE têm “a obrigação legal de notificar o sistema de alerta rápido imediatamente a partir do momento em que têm conhecimento de uma ameaça para a saúde humana”.

Em caso de incumprimento desta obrigação legal, a CE pode iniciar um procedimento de infração contra um Estado-membro. “Neste momento, este não é o caso com a Bélgica”, onde o Ministério Público abriu um inquérito para investigar a utilização fraudulenta do Fipronil e tentar perceber como este pesticida terá entrado em contacto com os ovos, segundo garantiu outra porta-voz comunitária, Anna-Kaisa Itkonen.

Na semana passada, o organismo holandês responsável pela segurança alimentar e sanitária (NVWA) lançou um alerta alimentar por suspeita de contaminação de ovos com Fipronil. As autoridades belgas já tinham avisado a 20 de julho os parceiros europeus, depois de ter detetado Fipronil numa remessa de ovos, e a Holanda fez o mesmo no dia 28. No entanto, só na passada quinta-feira, 3 de agosto, é que as autoridades holandesas advertiram de que, em alguns lotes de ovos, a quantidade do pesticida era superior aos limites e poderia representar um perigo para a saúde dos consumidores. Na sequência do alerta, e como medida de precaução, várias cadeias de supermercados na Holanda, Alemanha e na Bélgica decidiram retirar das prateleiras alguns lotes de ovos.