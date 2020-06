Governo reforça que é preciso evitar este risco para limitar um novo aumento de infeções covid-19.

Ministério da Saúde lança apelo. “Evitar festas apesar do bom tempo!”

Susy MARTINS

“Stop the party!”, “Parem as festas!”, é sob este mote que o Ministério da Saúde lança, na rede social Facebook, um apelo à população para que pare com as festas privadas.

Numa mensagem publicada em várias línguas, o Ministério da Saúde alerta que mesmo que o bom tempo de verão seja tentador e convide à festa, é preciso evitar este risco para limitar um novo aumento de infeções covid-19. Daí o apelo à solidariedade com os seus concidadãos.

Na sexta-feira o Luxemburgo deu conta de 22 novas infeções e no sábado o número duplicou para 44 novas infeções, elevando o número total de infetados para 4.217 desde o início da pandemia no país, há quase quatro meses. O número de óbitos mantém-se em 110 desde 24 de maio.

No entanto, para já, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, sublinha que ainda é muito cedo para falar de segunda vaga de infeções.



