Ministério da Saúde lança alerta de contaminação no rio Mosela

O Ministério da Saúde lançou um alerta sobre a presença de cianobactéria, mais conhecida como “alga azul”, em vários pontos do rio Mosela.

A presença desta bactéria é habitual em época de calor, podendo nalguns casos crescer excessivamente, dando uma tonalidade azul-esverdeada à água.

Estas bactérias produzem toxinas que são prejudiciais para humanos e animais. Os efeitos secundários dependem da quantidade de toxinas absorvidas, mas as mais convencionais são:

irritação da pele;

dor de cabeça;

náuseas, gastroenterite, cólicas;

paralisia;

danos no fígado.

Não é conhecida a causa exata desta excessiva proliferação, mas muitas vezes resulta da temperatura mais elevada da água.

As autoridades pedem para evitar o contacto com a água contaminada, através da ingestão ou prática de desportos aquáticos.