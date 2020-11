"Confie apenas em fontes oficiais!", pede o Governo.

Ministério da Saúde. Há falsos resultados da covid-19 a circular no Facebook

Ao que parece, o Governo terá detetado mensagens com resultados falsos de infeção com a covid-19 a circular no Messenger, que pertence ao Facebook.

Ironicamente, o Ministério da Saúde usou a mesma plataforma para alertar para o fenómeno e pedir às pessoas para confiarem nas fontes oficiais. Em cinco línguas (Luxemburguês, Francês, alemão, inglês e português) o Ministério faz o alerta: "Alguns de vós receberam resultados falsos de testes COVID-19 através do Facebook."

Relembra também que "os resultados dos testes PCR são enviados apenas por SMS ou por correio. Em caso de resultado positivo, é também possível que o laboratório lhe ligue por telefone."





