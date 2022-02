Sessão terá lugar no página de Facebook da tutela ao fim da tarde.

Covid-19

Ministério da Saúde esclarece dúvidas em direto sobre vacina Novavax

Susy MARTINS Sessão terá lugar no página de Facebook da tutela ao fim da tarde. O Luxemburgo vai receber dentro de duas semanas as primeiras doses do fármaco da empresa norte-americana.

O Ministério da Saúde luxemburguês organiza esta quinta-feira mais um direto no Facebook, com dois especialistas em vacinas. A sessão de perguntas e respostas terá lugar na página de Facebook do Ministério e os internautas podem ir deixando as suas dúvidas ao longo do dia ou durante o evento.

O direto irá para o ar entre as 17h e as 18h e os dois especialistas, Thomas Dentzer e Dirk Brenner, ambos da Universidade do Luxemburgo vão responder às dúvidas dos internautas interessados em saber mais sobre a nova vacina.

O Luxemburgo vai receber dentro de duas semanas 9.000 mil doses do fármaco Novavax e outras 30 mil doses em março. A vacina da empresa americana é o quinto fármaco aprovado na União Europeia. Tal como a Pfizer e Moderna, será administrada em duas doses.

Quarta dose recomendada para pessoas imunocomprometidas com mais de 18 anos O Ministério da Saúde recomenda a quarta dose para as pessoas vulneráveis com mais de 18 anos.

Há atualmente outras vacinas que estão ainda a ser avaliadas pela Agência Europeia do Medicamento, como a Vidprevtyn ou a CoronaVac. Vendida sob o nome Nuvaxovid, o fármaco da Novavax é uma vacina de subunidade. Contém uma pequena componente do vírus (e não o vírus inteiro como as vacinas mais tradicionais), obrigando o corpo a desencadear uma resposta imunitária.

Segundo as autoridades, esta pode ser "uma alternativa" para quem esteja mais reticente em se vacinar com as vacinas da Pfizer e Moderna - vacinas baseadas na tecnologia RNA mensageiro (mRNA).



