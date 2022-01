Crianças entre os 3 e os 6 anos têm de testar-se todos os dias caso haja uma infeção na turma, pondo assim fim à quarentena. Quem não cumprir não pode ir à escola.

Ministério da Educação reforça testagem no ensino fundamental, entre os 3 e os 6 anos

Susy MARTINS O Ministério da Educação decidiu reforçar a testagem no ciclo 1 do ensino fundamental, medida que abrange as crianças entre 3 e 6 anos. A nova regra para conter o recente aumento de casos nas escolas entra em vigor a 21 de janeiro. E quem não cumprir, não pode ir à escola.

Numa nota enviada aos pais, a tutela explica que a partir de agora caso surja um caso positivo na turma da criança, esta deverá fazer um autoteste todos os dias, durante uma semana. A medida põe, assim, fim à quarentena para os não infetados.

O autoteste deverá ser feito com o consentimento dos pais e em casa, diferente das crianças dos ciclos 2 a 4. Se os pais recusarem realizar os autotestes, as crianças estão impedidas de ir à escola, tendo de ficar em quarentena.

Segundo as anteriores regras, quando há casos positivos numa turma do ciclo 1, as crianças ficavam em quarentena sem necessidade de testagem.

Cabe à Inspeção da Saúde decidir se uma turma deve seguir o ensino à distância, na existência de um surto numa ou várias turmas.



