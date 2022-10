Nos próximos dias e semanas vão ocorrer eleições para eleger os representantes dos pais de alunos a nível local.

Educação

Governo quer reforçar participação dos pais nas escolas do Luxemburgo

Susy MARTINS Nos próximos dias e semanas vão ocorrer eleições para eleger os representantes dos pais de alunos a nível local.

“O empenho, as ideias, as experiências e competências dos pais podem contribuir para o bom funcionamento da escola”. Esta é a mensagem do Ministério da Educação que lança um apelo aos pais, para que estes desempenhem um papel mais ativo nas escolas frequentadas pelos filhos.

Para isso, os pais podem participar a diversos níveis: local, setorial ou ainda nacional. Quer enquanto candidato ou participando nas diversas eleições.

Nos próximos dias e semanas vão ocorrer eleições para eleger os representantes dos pais de alunos a nível local. Os pais de um aluno que frequenta a escola fundamental, liceu ou ainda um centro de competências podem ser candidatos. Já no início do próximo ano vão realizar-se as eleições dos representantes a nível setorial.

Nos mês de fevereiro têm lugar as eleições para eleger os pais de alunos representantes a nível nacional. Os representantes nacionais são parceiros importantes do Ministério da Educação e do Governo, no geral, a quem se recorre para ter um parecer sobre projetos de lei ou projetos pedagógicos relativos aos alunos.

Segundo o ministro da Educação, Claude Meisch, a educação faz parte de uma missão comum na qual todos são convidados a se envolver. O objetivo é criar uma “cultura participativa” nas escolas, entre professores, intervenientes pedagógicos e pais.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.