Ministério da Educação procura professores para o ensino fundamental

Embora o Luxemburgo seja um dos países com os professores mais bem pagos do mundo, não há docentes suficientes no ensino fundamental. A constatação do Ministério da Educação não é nova, uma vez que a penúria de professores também não o é.

Já na reta final do ano letivo, o Ministério da Educação esclarece, em comunicado, que o número de candidatos com licenciatura em ciências da educação inscritos, este ano, no concurso de preparação para exercer a profissão de professor é inferior ao número de vagas no ensino fundamental.

Por essa razão, o ministério irá, tal como aconteceu no ano passado, recorrer a candidatos com licenciatura noutras áreas, sem ser a de ciências de educação. Estes poderão aceder, após uma formação, à carreira de docente beneficiando das mesmas condições que os licenciados em ciências da educação.

O ministro da Educação, Claude Meisch, defende que esta solução “permite colmatar a penúria de docentes sem beliscar a qualidade do sistema de ensino”.

Note-se que os candidatos têm de dominar o luxemburguês, francês e alemão, sendo que as candidaturas têm de ser enviadas até 24 de junho.

