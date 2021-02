A mudança começou no dia 12 de janeiro e deverá terminar no dia 12 de fevereiro.

Ministério da Educação muda-se para Rives de Clausen

Henrique DE BURGO A mudança começou no dia 12 de janeiro e deverá terminar no dia 12 de fevereiro.

O Ministério da Educação Nacional, Infância e Juventude vai transferir a sua sede do centro da capital para a Rives de Clausen, na parte baixa da cidade do Luxemburgo.

Além do gabinete do ministro da tutela, Claude Meisch, o novo edifício denominado "eduPôle - Inovação e Política" vai acolher grande parte dos departamentos situados no edifício Aldringen, no centro da capital, e do campus eduPôle, em Walferdange, refere o ministério em comunicado.

Liceus. Divisão das turmas é para continuar após as férias de Carnaval O objetivo é minimizar os contactos sociais e evitar novos contágios pelo novo coronavírus.

A nova sede (Rives de Clausen, n° 33) vai acolher ainda parte do Serviço Nacional de Juventude e do Serviço de Coordenação de Investigação e de Inovação Pedagógica e Tecnológica e as 10 direções-gerais do ministério.

Os telefones e emails dos funcionários vão permanecer inalterados.Quanto ao edifício Aldringen, vai passar a acolher atendimento público sobre serviços de informação ou consulta do ministério.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.