Ministério da Educação disponibiliza material didático para ajudar alunos a rever a matéria

Diana ALVES

O Ministério da Educação colocou à disposição dos alunos do ensino fundamental e do secundário material didático que os ajuda a rever a matéria dada no ano levito passado, um ano marcado pelo encerramento das escolas devido à pandemia de covid-19.



Os conteúdos foram disponibilizados no site schouldoheem.lu (secção “Summerschool 2020”) e são gratuitos. Para aceder, é necessário o nome de utilizador IAM do aluno.

Numa nota divulgada à comunicação social, o ministério indica que o material didático – que inclui por exemplo exercícios e soluções – permite aos alunos estudarem sozinhos ou acompanhados, dando-lhes a possibilidade de se focarem nas disciplinas em que têm mais dificuldades.



Recorde-se que o site schouldoheem.lu foi lançado no início da crise sanitária para orientar pais e alunos durante o período de ensino à distância. Está disponível em cinco línguas, incluindo português.

O material divulgado naquela plataforma será também usado durante as aulas de apoio, que arrancam, presencialmente, a 31 de agosto. Estas aulas terminam a 11 de setembro, nas vésperas do arranque do novo ano letivo.



