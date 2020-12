Ministério da Educação avisa escolas para estarem preparadas para qualquer cenário após as férias de Natal

O Ministério da Educação emitiu esta quinta-feira uma circular destinada aos professores e onde apela para que “se mantenham prontos, caso seja necessário regressar ao ensino à distância após as férias de Natal”.

Susy MARTINS O Ministério da Educação emitiu esta quinta-feira uma circular destinada aos professores e onde apela para que “se mantenham prontos, caso seja necessário regressar ao ensino à distância após as férias de Natal”.

Esta informação é avançada pela RTL que entrevistou o conselheiro do Governo, Lex Folscheid. De acordo com este responsável, o mesmo aconteceu antes das férias de Todos os Santos em outubro, em que os professores tiveram de se certificar de que todos os alunos tinham acesso digital, e em que lhes foi dado material didático para estudar em casa.

O conselheiro do Governo esclarece que esta circular não significa que as férias escolares vão ser prolongadas ou que se decidiu avançar com o ensino à distância. É somente uma forma de estar preparado, caso o Governo tome medidas a nível nacional, que tenham um impacto no ensino.

A RTL avança que certos alunos já receberam a indicação para levarem todos os livros e cadernos para casa durante as férias, enquanto o Ministério da Educação está a elaborar material didático que será colocado no site internet.

Esta sexta-feira, o Conselho de Ministros vai voltar a reunir-se e este cenário do prolongamento das férias de Natal poderá estar em cima da mesa.



