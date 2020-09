Depois dos prémios do cinema, da dança ou da literatura, o Ministério da Cultura decidiu criar os do teatro.

Ministério da Cultura cria ‘Prémios do Teatro’ para valorizar o setor

Diana ALVES

Já havia os prémios do cinema, da dança ou da literatura. Agora, o Ministério da Cultura decidiu criar os do teatro, para valorizar um setor que se prepara para uma temporada diferente.

Com as medidas restritivas em vigor – que impõem o uso de máscara e a distância entre espetadores – e a crise generalizada que afeta o setor da cultura, o ministério vai atribuir quatro distinções a profissionais do teatro.

A medida foi anunciada pela ministra da tutela, Sam Tanson, na conferência de imprensa de ‘rentrée’ da Federação do Teatro, mas o montante dos prémios não foi ainda divulgado.

O ‘prémio nacional do teatro’ irá recompensar uma obra completa, podendo ser a atribuído, entre outros, a um ator, encenador, dramaturgo ou diretor, enquanto o ‘prémio jovem esperança’ visa destacar a “carreira promissora” de um jovem do ramo.Está também prevista a atribuição de um galardão à melhor criação em palco, seja uma interpretação, encenação ou dramaturgia, assim como um prémio à melhor criação ‘fora de cena’, para recompensar um cenógrafo, figurinista, maquilhador ou cabeleireiro, entre outros.



