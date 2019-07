Com a chegada das férias de verão há cuidados especiais a ter com os animais de estimação, quer vão ou não com os donos.

Ministério da Agricultura lembra cuidados a ter com animais em época de férias

Henrique DE BURGO Com a chegada das férias de verão há cuidados especiais a ter com os animais de estimação, quer vão ou não com os donos.

A pensar no bem-estar dos animais, o Ministério da Agricultura, da Viticultura e Desenvolvimento Rural relembra algumas disposições legais sobre os cuidados a ter com os animais de companhia.

- Se o cão ficar numa pensão durante as férias dos donos, o animal deve ter em dia as diferentes vacinas, entre elas contra a tosse do canil, e não apenas a vacina contra a raiva. Os gatos devem também ter as vacinas atualizadas tal como os tratamentos antiparasitários.

Todos os cães e gatos alojados em pensões devem ser identificados por um microchip.

Se o cão ou o gato acompanhar os donos, devem fazer-se acompanhar pelo respetivo passaporte, onde deve constar a identidade, as vacinas e os tratamentos contra parasitas.

Nas viagens dentro da UE, além do passaporte e do microchip, é normalmente aconselhado também a vacina antirrábica, enquanto vários países fora do espaço europeu exigem ainda um teste serológico antes da partida.

O ministério da Agricultura aconselha ainda os donos a preparar o transporte dos animais com suficiente água potável e a evitar os golpes de calor.

Ainda durante a viagem, é proibido deixar os animais dentro das viaturas durante uma paragem prolongada, sobretudo em caso de calor extremo.

Por fim, o ministério desaconselha a adoção de animais abandonados cujo estado de saúde não seja conhecido.