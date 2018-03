As mini-creches vão poder acolher até 11 crianças com limite máximo de 12 anos. Mas há uma exceção: “Por uma questão de segurança”, não podem acolher mais do que quatro crianças com menos de um ano, já que os menores vão estar sob a guarda de dois profissionais de educação.

Mini-creches vão abrir entre as 5 da manhã e as 23 horas

Henrique De Burgo O acolhimento infantil vai ser alargado a um terceiro modelo – as mini-creches – com o objetivo de estender a oferta até agora assegurada pelas grandes estruturas e pelos assistentes parentais.

As mini-creches vão poder acolher até 11 crianças com limite máximo de 12 anos. Mas há uma exceção: “Por uma questão de segurança”, não podem acolher mais do que quatro crianças com menos de um ano, já que os menores vão estar sob a guarda de dois profissionais de educação.

Apresentado pelo ministro da Educação Claude Meisch, no dia 7 de março, este modelo intermédio, entre as creches e os assistentes parentais, traz como grande novidade a flexibilidade do horário de atendimento. A abertura poderá ir das 5 horas da manhã às 23 horas, também aos fins-de-semana. E esta medida parece agradar aos pais.

“Penso que é positivo, porque há muitas pessoas que começam o trabalho, por exemplo, às 6h da manhã, como é o caso da minha irmã. Como ela nunca encontrou uma creche que abrisse antes dessa hora, teve de procurar apoio através de uma instituição do Estado que ajuda a encontrar privados para tomarem conta de crianças. Este horário também vai ser bom para as mães que trabalham aos domingos em restaurantes ou nos hospitais, como as enfermeiras”, disse, ao Contacto, Salete Rocha que é também mãe.

“É interessante o facto de este horário não ser o mesmo das creches que, normalmente, abrem a partir das 7h. No meu caso, como trabalho por turnos, ou no caso de pais que começam mais cedo, ficamos aflitos e não sabemos onde pôr as crianças. Para os pais com horários mais complicados, fica mais fácil com esta abertura às 5h da manhã”, defende outra mãe, Clara Sousa, imigrante portuguesa.

Ainda sobre o horário de atendimento, o Contacto quis saber quem vai fiscalizar as horas de trabalho dos educadores. “Cabe à Inspeção de Trabalho e das Minas controlar esse aspeto”, garantiu ao Contacto a assessora de imprensa do ministro da Educação, Myriam Bamberg.

“Ambiente é mais familiar”

Comparadas com as creches, ’maison relais’ e ’foyers’, as mini-creches distinguem-se pelo “ambiente mais familiar” proporcionado pelo tamanho da estrutura, que não pode ser em casa, mas num local “especialmente dedicado à mini-creche”, refere Myriam Bamberg.

“Quando há muitas crianças é mais difícil gerir o ambiente. Como aqui há menos crianças, elas recebem maior atenção por parte dos educadores. Também a questão da segurança fica mais fácil”, defende a cabo-verdiana Salete Rocha.

“Acho bem porque, nas creches, podemos encontrar casos de um supervisor para esse número de crianças”, refere, por seu turno, Clara Sousa.

Apresentadas com o objetivo de “preencher a falta ou as insuficiência das estruturas de acolhimento” infantil, as mini-creches distinguem-se do serviço prestado pelos assistentes parentais porque “oferecem o programa de educação plurilingue para crianças de um a quatro anos e, portanto, também as 20 horas de guarda gratuita por semana”, diz a responsável do Ministério da Educação, confirmando a possibilidade de recurso ao cheque-serviço.

“Podem ser prestatárias do cheque-serviço, na condição de cumprir os requisitos de qualidade e educação plurilingue para crianças de um a quatro anos”, sustenta.

Uma das condições impostas aos dois educadores para a abertura de uma mini-creche é que um deles deve falar o nível C1 (avançado) de luxemburguês e outro o nível C1 de francês, tal como acontece nas creches.

Outra condição é que um dos funcionários deve ter formação em Educação, podendo o outro ser assistente parental ou alguém com uma formação na área sócio-educativa. Mas “cada membro da equipa deve completar também um mínimo de oito horas de formação contínua, ao longo de dois anos, sobre o domínio do desenvolvimento linguístico das crianças pequenas”, acrescenta Myriam Bamberg.