“Mini-creches” entram em vigor hoje

O projeto de lei sobre as chamadas “mini-creches” entra em vigor esta segunda-feira. Trata-se de um novo tipo de estrutura para o acolhimento de crianças até aos 12 anos de idade.

Trocado por miúdos, o novo serviço deverá ficar algures entre o acolhimento nas creches normais e o acolhimento no domicílio dos assistentes parentais.

A ideia é que pequenas estruturas possam acolher crianças respeitando os critérios exigidos aos prestadores do cheque-serviço, nomeadamente em matéria de ensino plurilingue. Na prática, o novo modelo poderá traduzir-se numa colaboração entre um educador e um assistente parental.

As “mini-creches” serão então geridas por um educador e uma pessoa com formação na área do enquadramento socioeducativo de menores ou que tenha um certificado de formação para assistentes parentais. Estes estabelecimentos podem acolher simultaneamente, no máximo, 11 crianças, e nunca mais de quatro com menos de um ano de idade.

Como o nome indica estes espaços serão mais pequenos do que as creches tradicionais e outras estruturas idênticas (“maisons relais” e “foyers de jour”). Um pormenor que, segundo o ministro da Educação, “agrada a muitos encarregados de educação”, já que, diz Claude Meisch, um espaço mais pequeno, com menos crianças, garante um acolhimento mais confortável às crianças e facilita o trabalho dos funcionários.