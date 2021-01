Tutela lançou um questionário dirigido encarregados de educação dos alunos.

Min. da Educação quer opinião dos pais sobre funcionamento das escolas

Susy MARTINS O ministro da Educação, Claude Meisch, quer conhecer a opinião dos pais sobre a forma como o Governo está a gerir a crise sanitária nas escolas, querendo também saber como é que pais e alunos se têm sentido durante a crise pandémica. Para isso, e porque a crise ainda não acabou, o Ministério da Educação lançou um questionário dirigido encarregados de educação dos alunos.

O inquérito foi enviado aos encarregados de educação por e-mail e pode ser preenchido em quatro idiomas: português, francês, inglês e luxemburguês.

Segundo o ministro da Educação, as respostas irão ajudar o ministério a tomar decisões nas próximas semanas e meses e a melhorar o atual dispositivo sanitário nos estabelecimentos de ensino.

Há uma semana que os estabelecimentos de ensino estão novamente cheios de alunos e professores, após duas semanas de férias e uma semana de ensino à distância.

Na mensagem enviada aos encarregados da educação, o Ministério garante que os seus serviços, em colaboração com as autoridades sanitárias, vão estar atentos à evolução do vírus da covid-19 nas escolas.

O ministro da Educação, Claude Meisch, sublinha que para garantir um máximo de segurança, foram tomadas medidas suplementares, tendo sido dada às escolas a possibilidade de encomendarem detetores de dióxido de carbono, que permitem medir a qualidade do ar, ajudando a determinar o momento certo para arejar as salas de aula.

Outra das medidas prendeu-se com o reforço das equipas de testes móveis, que se deslocam à escolas e fazem o teste de rastreio à turma inteira. Há agora 19 equipas, mais sete do que anteriormente.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.