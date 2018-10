Um dos desafios para o próximo Governo é o de sempre para qualquer Executivo em qualquer parte do mundo: o exercício da governação deve ter todos em atenção sem atribuir privilégios.

Mim ê bô

Paulo Jorge PEREIRA Um dos desafios para o próximo Governo é o de sempre para qualquer Executivo em qualquer parte do mundo: o exercício da governação deve ter todos em atenção sem atribuir privilégios.

No domingo, o exercício do voto nas legislativas do Luxemburgo permitiu a escolha de uma nova composição para a Câmara dos Deputados e daqui resultará um Governo, depois de percorridos os devidos passos formais.

Para lá das considerações e daquilo que se constata a partir dos resultados – como, por exemplo, o profundo sabor a desilusão que significou para os cristãos-sociais continuarem em perda, apesar de permanecerem como partido mais votado; a falta de concretização de expectativas por parte do ADR; em contraste, a profunda alegria do lado do Déi Gréng com a conquista de mais três lugares no parlamento; ou o surpreendente resultado dos Piratas que conseguiram entrar na Câmara dos Deputados e logo com dois representantes –, seja qual for a composição do próximo Governo há uma mensagem que é sempre importante passar. E esta foi expressa de modo bem simples e direto num contexto bem diferente do político: no sábado à noite, o cabo-verdiano Tito Paris atuou na Philharmonie, no âmbito do Festival Atlântico, com a convidada especial Sara Tavares. O público esgotou a lotação da sala e aplaudiu de forma entusiástica, ovacionando os músicos que estiveram em palco.

E foi de lá que Tito Paris passou uma mensagem que se aplica, salvaguardadas as diferenças de contexto, aos políticos não só do Grão-Ducado, mas de todo o mundo. Quando cantou o tema que dá nome ao seu mais recente trabalho, “Mim ê Bô”, o inigualável intérprete explicou o significado desta expressão crioula: Eu sou Tu. E acrescentou que, no jogo de palavras incluído no tema, isso representava dizer que eu sou o povo e o povo sou eu. E essa é a ideia que o Governo luxemburguês e os de todos os países devem manter sempre acima de tudo: governar não implica estar acima de quem é governado, implica ser igual. O exercício da governação deve ser dirigido a todos por igual, ricos e pobres, nacionais e estrangeiros, empresários e trabalhadores, mulheres e homens, jovens e idosos.

Numa demonstração de sabedoria de quem tem viajado pelo mundo e conhecido tantas realidades diferentes, Tito Paris foi perfeito ao sintetizar no belo título de uma canção e de um álbum a ideia que todos os Governos devem colocar como prioridade. Assim se abre caminho à democracia, a sociedades mais livres e que proporcionam mais oportunidades aos cidadãos que as integram. E, neste caminho que fazemos todos juntos, sem qualquer projeto de divisões entre eles e nós, devemos todos empenhar-nos na construção de países melhores. Porque o conformismo e a ideia de que não mudar é que é bom, sem sequer se colocar a possibilidade de se estar errado, nos levará sempre ao beco de ficarmos parados no tempo a ganhar bolor. O mesmo que estará expresso de cada vez que se emitirem opiniões.

