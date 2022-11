Vão ser destacados 25 militares do Grão-Ducado para integrarem o plano de Atividades de Vigilância Reforçada da Aliança Atlântica naquele país.

Guerra na Ucrânia

Militares do Luxemburgo juntam-se a contingente da NATO na Roménia

Ana TOMÁS Vão ser destacados 25 militares do Grão-Ducado para integrarem o plano de Atividades de Vigilância Reforçada da Aliança Atlântica naquele país.

Mais de duas dezenas de militares do Luxemburgo vão juntar-se ao batalhão multinacional da NATO na Roménia.

Segundo avançou ontem o ministro François Bausch, na reunião conjunta das Comissões de Defesa e dos Negócios Estrangeiros, serão destacados 25 militares para integrarem o plano de Atividades de Vigilância Reforçada da Aliança Atlântica naquele país.

Nesta que é a principal mudança na participação de membros do Exército luxemburguês em operações no estrangeiro, os militares serão destacados para missões de reconhecimento.

De acordo com o site do parlamento, os deputados quiseram saber se é apropriado destacar um novo contingente numa altura em que o recrutamento para o Exército tem levantado questões. O ministro da Defesa, François Bausch, acompanhado por representantes do exército, respondeu que sim, tendo sido justificado que, embora o recrutamento no Exército necessite de ajustamentos, tem havido sinais encorajadores.

Recorde-se que a retirada completa do destacamento luxemburguês no Mali, no âmbito da Missão de Formação da União Europeia (EUTM), está prevista para o próximo dia 1 de dezembro. Apenas permanecerão dois efetivos, em representação do Grão-Ducado mas como parte da Missão Multidimensional de Estabilização Integrada das Nações Unidas (MINUSMA) no país.

Novos recrutamentos conquistam mais civis que militares

Em julho de 2020, o projeto de lei 7664 previa, um plano de recrutamento, entre esse ano e 2026, de 30 oficiais militares e 15 civis de carreira, num total de 45 efetivos por ano.

De acordo com os dados disponibilizados no parlamento, o número de recrutas civis foi atingido, mas a quota dos 30 oficiais militares não foi preenchida. O governo pretende, por isso, acabar com o limite numérico no processo de recrutamento para poder recrutar mais civis, uma vez que ainda existem vagas por preencher no total de efetivos a contratar.

François Bausch justificou a abertura do recrutamento a civis com o facto de existir uma necessidade imediata de mais pessoal.

Orçamento do Exército reforçado em 20%

Está previsto um aumento de 20% no orçamento para o Exército em 2023. Ou seja, em termos totais, o financiamento será de 127.725.929 euros no próximo ano face aos 107.104.498 euros atribuídos em 2022.

François Bausch reafirmou que o orçamento da Defesa deverá atingir 0,72% do produto interno bruto até 2024, reiterando que ele deverá atingir 1% do PIB até 2028, para se aproximar do objetivo fixado pela NATO para os seus membros, que determinou que o investimento na Defesa, dos países que compõem a aliança militar e de segurança, se fixasse nos 2% do PIB.













