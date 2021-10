Cerca de 3.500 pessoas vestiram branco e caminharam em silêncio pela capital do Luxemburgo, na passada sexta-feira à noite.

Luxemburgo 14

Marcha branca

Milhares saíram à rua contra as medidas sanitárias

Ana Patrícia CARDOSO Cerca de 3.500 pessoas vestiram branco e caminharam em silêncio pela capital do Luxemburgo, na passada sexta-feira à noite.

Na quarta edição da "Marcha Branca" que se realizou na noite de sexta-feira, cerca de 3.500 pessoas juntaram-se perto da Philharmonie, num protesto em silêncio contra as medidas sanitárias contra a covid-19, que apertam o cerco a quem não está vacinado.

A partir de segunda-feira, as empresas podem pedir ao trabalhadores que se submetam ao sistema CovidCheck e podem, por lei, reter os salários do pessoal que se recusa a cumprir, impedir de entrar no local de trabalho ou mesmo ser motivo de demissão.

14 Gerry Huberty

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Participants dressed in white outside the Philharmonie in Kirchberg Gerry Huberty

De acordo com as novas regras, as pessoas que querem jantar fora ou ir ao cinema também têm de se submeter ao CovidCheck - uma medida anteriormente aplicada apenas a grupos de quatro se estiverem sentadas no interior, e 10 se estiverem sentadas no exterior. O objetivo do Governo é encorajar mais pessoas a serem vacinadas, como já admitiu a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

No Facebook do evento, não existe uma lista de reclamações especificas nem hierarquias. Falam em novo do "povo" e deixam a salvaguarda de que "a liberdade de escolha é um direito fundamental e inalienável. Nós, o povo, estamos decididos a trabalhar em prol de uma sociedade unida".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.