Milhares de pessoas participam no funeral de Gorbachev

Bloomberg Vladimir Putin não esteve presente.

Milhares de pessoas participaram no funeral em Moscovo de Mikhail Gorbachev, o líder final da União Soviética. O líder russo Vladimir Putin não esteve presente. Dmitry Medvedev, um ex-presidente que participou no evento, avisou os EUA e os seus aliados de um "jogo de xadrez com a Morte", caso pretendessem promover a desintegração da Rússia.

