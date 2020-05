Paulette Lenert (LSAP) confirmou que estas não estavam em conformidade com os regulamentos em vigor. Os produtos vieram principalmente da China.

Milhares de máscaras vindas da China foram destruídas

Questionada pelo deputado Jeff Engelen (ADR) sobre a qualidade das máscaras recebidas no Luxemburgo, a ministra da Saúde disse, esta quarta-feira, que o Instituto Luxemburguês da Normalização, Acreditação, Segurança e Qualidade dos Produtos e Serviços (ILNAS) acompanhou este processo de perto.

Paulette Lenert confirmou que "estoques de máscaras foram devolvidos ao remetente e até destruídos". Se não foram divulgados números sobre o assunto, o Ministro da Saúde especificou que entre 1 e 25 de maio, 16 lotes apresentavam sérios riscos à segurança.



"As máscaras devem estar em conformidade com os regulamentos de saúde e a proteção do usuário deve ser garantida", disse Lenert. Também esclareceu que os produtos que desembarcam no Luxemburgo "são controlados de acordo com as normas de inspeção do ILNAS". Garante também que os padrões chineses correspondam aos padrões europeus.´

Desde o início da pandemia de covid-19, o ILNAS, que trabalha em estreita colaboração com as autoridades aduaneiras e o Ministério da Saúde, tem estado particularmente vigilante nessa área.





