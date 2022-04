O Ministério da Educação está a trabalhar numa oferta escolar para as crianças refugiadas ucranianas. As escolas internacionais desempenham um papel importante.

Mil crianças ucranianas vão para a escola depois da Páscoa

Michèle GANTENBEIN O Ministério da Educação está a trabalhar numa oferta escolar para as crianças refugiadas ucranianas. As escolas internacionais desempenham um papel importante.

O Ministério da Educação recebeu pedidos de cerca de mil menores da Ucrânia que precisam de ser integrados nas escolas após as férias da Páscoa. De acordo com o Primeiro Conselheiro do Ministério, Pierre Reding, espera-se que cerca de 500 alunos cheguem na primeira semana.

As crianças do ciclo 1 frequentam o sistema clássico do Luxemburgo, os outros alunos do fundamental têm a escolha entre uma escola luxemburguesa ou uma internacional. De acordo com Pierre Reding, 90% das famílias têm preferência por uma escola internacional.

No sistema clássico do Luxemburgo, a escolaridade tem lugar numa classe de acolhimento em alemão ou francês, nas escolas internacionais em classes de acolhimento de língua inglesa às quais são atribuídos "mediadores interculturais" de língua ucraniana. Na medida do possível, é feita uma tentativa de oferecer cuidados numa 'maison relais' a todas as crianças do ensino fundamental.

Seis escolas internacionais

Os alunos do ensino secundário frequentam todos uma escola internacional. Há seis escolas à escolha: o Liceu Edward Steichen em Clerf, a Escola Anne Beffort em Mersch, o Liceu Lënster em Junglinster, o Liceu Michel Lucius na capital, o EIDE em Differdingen e Esch/Alzette e o Liceu em Bad Mondorf.

Todas as escolas têm unidades locais. Isto significa que os alunos são educados ou na escola ou numa unidade de ensino. Uma unidade do Lënster Lycée está localizada em Sandweiler. Existem seis salas de aula vazias que podem ser utilizadas.

Cerca de 500 a 1.000 alunos extra significa aulas e professores extra. Antes das férias da Páscoa, o Parlamento aprovou uma lei que flexibiliza as condições para o recrutamento de professores no sistema internacional. As escolas podem recrutar - mas apenas até ao final de 2022 - professores que tenham menos de cinco anos de experiência profissional no estrangeiro.

Além disso, a lei prevê o recrutamento de 80 mediadores de língua ucraniana. Receberão um contrato temporário e deverão acompanhar e facilitar a integração escolar das crianças refugiadas e assegurar uma boa comunicação - também contra o pano de fundo de que algumas das crianças estão traumatizadas pela guerra.

A oferta escolar baseia-se na consideração de que os alunos são mais servidos pelo sistema de língua inglesa. "O seu objectivo é regressar à Ucrânia. O inglês desempenha aí um papel importante no sistema escolar", diz Pierre Reding. A oferta foi estabelecida em troca com a comunidade de língua ucraniana no Luxemburgo.

Escolaridade central

Outra ideia importante: o agrupamento dos alunos nas aulas de língua inglesa permite uma escolarização e supervisão centralizada dos recém-chegados. São educados na chamada "classe d'accueil" (aulas de boas-vindas), tal como outras crianças refugiadas que chegaram recentemente ao país. "No entanto, nenhum aluno tem de estar numa 'classe d'accueil' se conseguir acompanhar as aulas convencionais", diz Reding.

Os alunos que querem assistir às aulas em casa através da Internet podem fazê-lo, mas isso não os liberta da escolaridade obrigatória. Ainda têm de ir para a escola no Luxemburgo.

Crianças com necessidades específicas, ou seja, crianças com deficiência, recebem uma escolaridade especial de acordo com as suas necessidades, tal como todas as "crianças com necessidades especiais". Segundo Pierre Reding, meia dúzia destas crianças foram notificadas ao Ministério.

Para os estudantes que estiveram perto da graduação na Ucrânia, as chamadas "aulas ponte" são organizadas de acordo com o modelo internacional do Liceu Michel Lucius, no qual podem tirar um nível A ou um nível AS e assim graduar-se e ter acesso a mais estudos.

Aulas ponte na ENAD

Há também uma solução para os alunos que completaram os seus estudos secundários na Ucrânia e querem estudar. De acordo com Reding, o certificado de conclusão do ensino secundário ucraniano não é reconhecido na Europa. Por conseguinte, os alunos não têm acesso a mais estudos.

A "Ecole nationale pour adultes" (ENAD) também organiza aulas de ponte para eles. Aí podem tirar um "Diplôme d'accès aux études supérieures" (DAES), que lhes dá acesso a outros estudos. Entre 30 e 40 jovens estão nesta situação, explica Reding. Apenas os estudantes ucranianos que já estavam no seu segundo ano de estudos têm acesso a estudos avançados.

Cursos de línguas para adultos

Para adultos interessados em cursos de línguas, o "Service de la formation des adultes" (SFA) conseguiu 600 lugares em cursos de francês, de acordo com Reding. O "Institut national des langues" (INL) oferece cursos de alemão e inglês.

(Artigo publicado originalmente na edição alemã do Luxemburger Wort)



