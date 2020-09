Da equipa eleita fazem ainda parte Mili Fernandes-Tasch, João Carlos Durão, Hernani Gomes, Joe Gomes, Rosa Orquídia Rocha e Thiago Bernardes Costa.

Miguel Carlos Vasconcelos é o novo secretário do PS-Luxemburgo

Henrique DE BURGO Da equipa eleita fazem ainda parte Mili Fernandes-Tasch, João Carlos Durão, Hernani Gomes, Joe Gomes, Rosa Orquídia Rocha e Thiago Bernardes Costa.

A secção do Partido Socialista português no Luxemburgo elegeu um novo secretariado. Miguel Carlos Vasconcelos é o novo secretário-coordenador do núcleo do PS no Grão-Ducado.

