O encontro tem como destaque as discussões sobre as futuras relações entre a União Europeia e o Reino Unido.

Michel Barnier. Negociador do Brexit recebido por Xavier Bettel

(HB) - O responsável da União Europeia pelo processo negocial sobre as futuras relações com o Reino Unido, Michel Barnier, é recebido hoje no Luxemburgo pelo primeiro-ministro e ministro de Estado, Xavier Bettel.

O encontro está marcado para as 12h30, no castelo de Senningen, e vai ter como destaque as discussões sobre as futuras relações entre a União Europeia e o Reino Unido.

Da reunião fazem parte ainda os ministros das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, Pierre Gramegna e Jean Asselborn.

O negociador europeu vai ser ainda recebido, às 15h, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Fenand Etgen.

Michel Barnier liderou as negociações em nome dos 27 para o Brexit e dirige agora o processo negocial sobre as relações futuras com o Reino Unido.