Questão foi levantada pelo déi Lénk, mas Governo diz que decisão está nas mãos da ferrovia francesa.

Comboio

Metz-Luxemburgo.TGV em alternativa ao TER?

Filipa MATIAS PEREIRA Déi Lénk quer saber se utilizadores do serviço TER podem viajar de TGV entre Metz e Luxemburgo. Governo diz que decisão é da SNCF.

A deputada do déi Lénk Myriam Cecchetti trouxe à agenda política a sobrelotação dos comboios TER que fazem a ligação entre Metz e Luxemburgo. A parlamentar questionou o Executivo sobre a possibilidade de os utentes dos comboios TER podem usar o TGV como alternativa.

Mas Governo defende que a decisão está nas mãos da SNCF, responsável pela ferrovia francesa.

Numa questão parlamentar, a deputada de esquerda começou por perguntar ao ministro da Mobilidade e dos Transportes Públicos, François Bausch, se estava "ciente que os comboios TER entre Metz e Luxemburgo estão geralmente saturados ou mesmo sobrecarregados nos horários de ponta".

Myriam Cecchetti lembrou também que o TGV, outra opção de transporte transfronteiriço, "geralmente opera com poucos passageiros no percurso Metz-Luxemburgo".

Atenta a esta realidade, a Association des Voyageurs du TER Metz-Luxembourg (AVTERML) pediu recentemente às entidades competentes uma autorização para que os assinantes TER possam usar o TGV nesta rota mediante reserva.

Esta solução foi então levada ao Parlamento pela deputada do déi Lénk. Cecchetti questionou o Governo se apoia a sugestão da AVTERML e se está disposto a intervir neste sentido junto da SNCF, responsável pela gestão das linhas TER e TGV.

A resposta parlamentar chegou esta terça-feira, onde o ministro François Bausch esclarece que os "comboios de alta velocidade entre Luxemburgo e Metz são operados e comercializados exclusivamente pela SNCF em autonomia comercial".

Por isso, o governante deixa o tema nas mãos da empresa francesa. "Apenas a SNCF fixa as condições tarifárias aplicáveis ​​a bordo destes comboios e pode decidir conceder acesso também aos clientes do TER que viajam no eixo Luxemburgo e Metz".

