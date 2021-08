A partir de quarta-feira conte com o regresso do sol e o fim dos aguaceiros.

Metereologia

Regresso do sol na próxima semana

Redação

A previsão do MétéoLux para a próxima semana aponta para o regresso do sol. Na segunda-feira, haverá o risco de aguaceiros durante a manhã, mas a precipitação será reduzida. Durante a tarde prevê-se céu limpo, com 21°C de temperatura média. O tempo vai melhorar na terça-feira, embora o dia se inicie com céu nublado. Mas as temperaturas subirão para os 20°C durante a tarde. Não é de excluir a hipótese de aguaceiros durante a tarde. Embora ainda surgam nuvens na quarta-feira, o guarda-chuva não será necessário porque não se prevê a ocorrência de chuva. Quinta-feira poderá contar com um dia solarengo. O termómetro subirá um pouco mais alto do que nos dias anteriores até aos 22°C. O mesmo cenário repete-se na sexta-feira.

