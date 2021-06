O alerta amarelo vigora entre as 12:00 e as 21:00 desta sexta-feira.

Alerta amarelo devido a trovoada, granizo e vento

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Meteolux, voltou hoje a emitir um alerta amarelo para todo o país, desta vez devido à previsão de trovoada e vento forte.

O Meteolux aponta para períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada, granizo e de vento forte com rajadas até aos 70km/h.

As temperaturas deverão atingir os 29 graus. O alerta amarelo vigora entre as 12:00 e as 21:00 desta sexta-feira.



