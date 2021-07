Segundo o Meteolux espera-se uma semana de verão no Grão-Ducado.

Meteorologia

Sol regressa ao Luxemburgo e máximas podem chegar aos 27 graus

Depois da tempestade, a bonança. Segundo as previsões do Meteolux, este domingo espera-se um domingo de sol e céu limpo no Luxemburgo.

As temperaturas mínimas esperadas são de 14ºC e as máximas poderão chegar aos 27 durante a tarde. A noite será de verão, com temperaturas mínimas de 21ºC.

Mau tempo já provocou 118 mortes na Alemanha e Bélgica Pelo menos 118 pessoas morreram, 103 na Alemanha e 15 na Bélgica, na sequência das fortes chuvadas e inundações que estão a assolar parte da Europa Central, indicaram hoje as autoridades locais dos dois países.

Para segunda-feira o Meteolux prevê a chegada de algumas nuvens e as máximas descem até aos 23ºC. Já terça e quarta-feira é de esperar céu limpo novamente. As temperaturas máximas voltam a subir na sexta-feira, podendo atingir os 26ºC.



