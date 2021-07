A manhã de sábado começará ensolarada mas espera-se que durante a tarde as nuvens tomem conta do cenário meteorológico.

Fim de semana traz nuvens, calor e trovoada

Este fim de semana será caso para dizer que haverá "sol de pouca dura". Apesar de estar previsto pelo Meteolux que sábado se apresente ensolarado pela manhã, o instituto avisa que durante a tarde o cenário vai tornar-se mais cinzento com o aparecimento de nuvens. Segundo o Meteolux, o Luxemburgo está neste momento localizado numa zona de baixa pressão. Durante a tarde, uma perturbação vinda do Oeste atravessará a Grande Região.

Está prevista a possibilidade de chuva e trovoada, que se estende até domingo. As temperaturas, por sua vez, mantêm o sabor a verão. Na manhã de sábado espera-se atingir 15-17°C de manhã, alcançando 24-26°C à tarde. No domingo, as temperaturas mínimas mantêm-se pelos 15°C, contando-se que as máximas atinjam apenas os 20°C.

