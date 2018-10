Alerta amarelo por causa da neve entre as 11 e as 16h e contra ventos entre 50 e 75 km/hora do meio-dia às 22h.

Meteorologia avisa sobre neve e ventos fortes esta terça-feira

Alerta amarelo por causa da neve entre as 11 e as 16h e contra ventos entre 50 e 75 km/hora do meio-dia às 22h.

Os serviços de meteorologia do Luxemburgo lançaram dois alertas amarelos por causa da neve e dos ventos fortes esta terça-feira.



No primeiro caso, o alerta do Meteolux diz respeito a todo o país entre as 11 e as 16 horas, podendo a neve atingir uma espessura entre um e dois centímetros.



Quanto ao segundo, o alerta foi feito a propósito de rajadas que podem oscilar entre 50 e 75 km/hora no período que vai do meio-dia às 22 horas.



