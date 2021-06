A partir das 18h, deste sábado, e até às 9h, de domingo, todo o país está em alerta para o risco de trovoadas, que podem ser acompanhadas de chuva e rajas fortes e granizo.

Alerta amarelo prolongado para o fim de semana

O alerta amarelo para mau tempo, emitido, ontem, sexta-feira, pelo Instituto de Meteorologia, foi prolongado para este fim semana.

A partir das 18h deste sábado e até às 9h de domingo, todo o país está em alerta para o risco de trovoadas, que podem ser moderadas a fortes.

Em alguns locais, as trovoadas podem ser acompanhadas por chuvas intensas, rajadas muito fortes e queda de granizo.

Para prevenir inundações, como as que ocorreram no início de junho, o município de Differdange oferece aos moradores das ruas que ficaram alagadas, nessas inundações, sacos de areia gratuitos para conter o avanço da água, em caso de ocorrência de precipitação mais intensa.



Apesar do mau tempo previsto a partir do final do dia, as temperaturas esta sábado devem chegar aos 30ºC, durante a tarde, altura em que também se prevê um aumento gradual da nebulosidade.

No domingo, além das trovoadas e da chuva, está prevista uma descida da temperatura máxima, que deverá oscilar entre os 23ºC e os 25ºC.

