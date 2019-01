Os serviços de meteorologia do Luxemburgo apontam para o regresso da neve ao país entre as 21h desta noite e as 12h desta quarta-feira, em todo o país.

Meteolux alerta para queda de neve durante a noite

Os serviços de meteorologia do Luxemburgo apontam para o regresso da neve ao país entre as 21h desta noite e as 12h desta quarta-feira, em todo o país.

"Uma fina camada de neve até dois centímetros poderá formar-se acima de 300 metros de altitude durante a noite", refere a Meteolux no seu site, alertando que a queda de neve poderá acontecer até ao meio-dia de quarta-feira.

Os condutores devem redobrar a atenção nas estradas do país, tendo em conta que algumas vias poderão estar escorregadias.