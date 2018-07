O sul do país vai estar hoje sob alerta vermelho devido ao calor extremo.

Meteolux alerta para calor extremo no sul do país

De acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux), as temperaturas podem ultrapassar hoje os 35 graus, levando à degradação da qualidade do ar, que acompanha regularmente os períodos de onda de calor.

O sul do país encontra-se em alerta vermelho entre as 13h e as 20h de hoje, enquanto o resto do país continua a vigorar o alerta laranja, com a concentração de ozono na ordem dos 180 microgramas por metro cúbico de ar, ou seja, muito perto do limite aceitável para a saúde.

Para sexta-feira, o termómetro deverá baixar novamente para os 35 graus, permanecendo o alerta laranja. O tempo só deverá ficar um pouco mais fresco no fim de semana, com temperaturas a rondar entre os 26 e 28 graus.



Foto: Lex Kleren

Cuidados a ter durante as vagas de calor

Num comunicado do Ministério da Saúde, em colaboração com a Cruz Vermelha luxemburguesa e a federação que reagrupa os profissionais do setor de ajuda e cuidados a domicílio, as autoridades deixam as seguintes recomendações para com as pessoas idosas nos períodos de forte calor:

Beber pelo menos 1,5 litros de água mineral por dia; chá, café e bebidas muito ricas em açúcares devem ser evitadas.

Manter-se várias horas por dia em locais frescos ou à sombra.

Fechar as janelas - e as persianas expostas ao sol - durante o dia.

Certificar-se de que a pessoa toma regularmente duche refrescante.

